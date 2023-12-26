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12:37, 26 декабря 2023Силовые структуры

Россияне проводили собрания иеговистов и попали в колонию

В Москве суд приговорил к колонии трех членов «Свидетелей Иеговы»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к колонии трех членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Троих участников объединения — Александра Румянцева, Эдуарда Свиридова и Шона Пайка — приговорили к семи с половиной, шести и семи годам колонии общего режима соответственно. Мужчин признали виновными по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По версии следствия, с сентября 2017 по апрель 2020 года осужденные проводили в нескольких квартирах на юго-западе столицы собрания, на которых изучали религиозную литературу и делали другие вещи, характерные для данного объединения. Они также вели по видеосвязи онлайн-собрания и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов России для участия в запрещенном религиозном движении.

Ранее в Адыгее на три года осудили местного жителя, который возглавлял местную ячейку «Свидетели Иеговы».

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