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13:13, 26 декабря 2023Россия

Россиянин сломал другу кастрюлей несколько ребер

Житель Выборга во время застолья сломал другу кастрюлей несколько ребер

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Выборга Ленинградской области во время застолья сломал другу кастрюлей несколько ребер. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Безработный 37-летний россиянин сидел на кухне вместе со своим товарищем. Между ними разгорелся спор — словесные аргументы быстро были исчерпаны, и один из мужчин стал отстаивать правоту кулаками. Хозяин также наносил удары 33-летнему гостю кухонной утварью, которая попадалась на глаза.

На звуки потасовки отреагировали соседи и дважды вызвали полицию. Лишь на второй вызов сотрудникам правоохранительных органов открыли дверь.

Избитого мужчину отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали ему множественные переломы ребер, пневмоторакс и другие повреждения.

Ранее сообщалось, что житель Ставропольского края избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет.

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      Анна Щербакова
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