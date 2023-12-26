Россиянин сломал другу кастрюлей несколько ребер

Житель Выборга во время застолья сломал другу кастрюлей несколько ребер

Житель Выборга Ленинградской области во время застолья сломал другу кастрюлей несколько ребер. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Безработный 37-летний россиянин сидел на кухне вместе со своим товарищем. Между ними разгорелся спор — словесные аргументы быстро были исчерпаны, и один из мужчин стал отстаивать правоту кулаками. Хозяин также наносил удары 33-летнему гостю кухонной утварью, которая попадалась на глаза.

На звуки потасовки отреагировали соседи и дважды вызвали полицию. Лишь на второй вызов сотрудникам правоохранительных органов открыли дверь.

Избитого мужчину отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали ему множественные переломы ребер, пневмоторакс и другие повреждения.

Ранее сообщалось, что житель Ставропольского края избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет.