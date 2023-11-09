Россиянин избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет

В Ставрополье суд приговорил мужчину к колонии за убийство собутыльника палкой

В Ставропольском крае суд приговорил 55-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над собутыльником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, вечером 22 марта 2022 года осужденный выпивал со своим знакомым, и между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил собутыльника палкой по голове и телу, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Подольске Московской области задержали 33-летнего мужчину, который ударил знакомую женщину арматурной палкой по голове.