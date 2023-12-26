Россиянка подожгла подъезд мужчины в жилом доме после неудачного свидания

На Сахалине женщина подожгла подъезд мужчины после неудачного свидания

Полицейские Сахалинской области задержали местную жительницу, подозреваемую в поджоге подъезда многоквартирного дома после неудачного свидания с мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, возгорание одного из подъездов произошло накануне на улице Байкальской в Южно-Сахалинске. Прибывшие на место специалисты установили, что причиной инцидента стал поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога из хулиганских побуждений») УК РФ.

Спустя время сотрудники полиции установили личность злоумышленницы — ей оказалась 28-летняя ранее судимая жительница города. По предварительным данным, перед поджогом она пришла к одному из жильцов дома для совместного отдыха, но общение не сложилось. Тогда женщина собрала находившиеся в подъезде вещи соседей, подожгла их и скрылась. Пострадавшие оценили ущерб от ее действий в 515 тысяч рублей. Силовики установили причастность задержанной к другому подобному нарушению.

Ранее свидание жительницы Ленобласти закончилось погоней со стрельбой и тараном полицейской машины.

