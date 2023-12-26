Россиянка ранила мужа из-за угроз сдать ее в психбольницу

В Ленинградской области женщина ранила мужа из-за угроз сдать ее в психбольницу

В Ленинградской области женщина ранила мужа ножом из-за угроз сдать ее в психбольницу. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 41-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Конфликт в паре произошел во время пьянки.

В результате женщину доставили в отделение полиции. Сначала она заявила об угрозах, а потом о ревности. По ее словам, она не справилась с эмоциями, поэтому ударила мужчину ножом.

Ранее в Мексике жена нашла в телефоне мужа интимные фотографии, и, ослепленная ревностью, набросилась на супруга с ножом.