Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

Правительство обязало регионы с 2024 года пересмотреть тарифы на электроэнергию

Правительство России утвердило меры, которые побуждают регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию, которые будут расти при увеличении потребления. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, с 2024 года власти регионов будут обязаны это сделать, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. В качестве альтернативы перехода регионов на новый механизм предлагается субсидировать тариф для населения из их бюджетов.

По оценке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с которой ознакомился «Коммерсантъ», постановление заставит перейти на новые тарифы всю страну, поскольку почти все регионы в 2024 году при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии.

Сейчас в России действует система перекрестного субсидирования, когда тарифы на электроэнергию для граждан снижают, повышая плату за электричество для бизнеса. В каждом регионе установлен предельный уровень субсидии. Правительство многие годы хочет снизить перекрестное субсидирование, однако пока успехов достигнуть не удалось. В 2022 году компании доплатили за население около 241 миллиарда рублей, а в 2023 году — рекордные 294 миллиарда.

В связи с этим власти решили привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. Реализовать меру предполагается уже с 2024 года. Регионы, которые не согласятся пойти на дифференциацию ставок, смогут по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования. Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.