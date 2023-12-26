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12:40, 26 декабря 2023Россия

Российские войска сорвали несколько попыток ротации ВСУ

ВС России удалось сорвать пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженным силам (ВС) России на южнодонецком направлении удалось сорвать пять попыток ротации украинских подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Министерства обороны (МО) России Александр Гордеев. Его заявление приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как сообщили в МО, три попытки ротации Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести в районе населенного пункта Новомихайловка и еще две у Старомайорского.

Кроме того, российские бомбардировщики и тяжелые огнеметные системы нанесли ряд ударов по скоплению живой силы.

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«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ», — сообщил Гордеев.

Ранее сообщалось, что российским мотострелкам удалось удержать выгодные рубежи обороны под Купянском.

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      Марк Леонов
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