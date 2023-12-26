Российский пассажирский самолет приземлился во время метели и увяз в снегу

Прилетевший из Москвы пассажирский самолет увяз в снегу в аэропорту Челябинска

Самолет российской авиакомпании, прилетевший из Москвы в аэропорт Челябинска, приземлился во время метели и увяз в снегу на взлетно-посадочной полосе. В результате пассажиров полтора часа продержали в салоне, пишет портал 74.RU.

Нештатная ситуация произошла в ночь на вторник, 26 декабря. В пресс-службе перевозчика пояснили, что службы челябинской авиагавани плохо убрали снег на рулежной дорожке. При развороте лайнер заскользил и уперся в сугроб. При этом пределов полосы он не покинул.

По данным 74.RU, пассажирам рейса пришлось ждать в салоне полтора часа. «Полосу и самолет откапывают двое мужчин с лопатами!» — рассказал очевидец. Уточняется, что из-за духоты одному из участников рейса стало плохо.

«Бортпроводники искали врачей среди пассажиров, — сообщил другой пассажир. — Абсурдность ситуации в том, что под боком аэропорт со всей инфраструктурой». Он добавил, что в итоге самолет отбуксировали тягачом на стоянку в 200 метрах от здания аэровокзала, после чего пассажиры еще 20 минут ждали подачи трапа и автобусов.

Ранее в декабре из-за неблагоприятной погоды в аэропорту Новокузнецка отменили все рейсы. Из-за этого там скопились толпы россиян, которые возвращались с популярного горнолыжного курорта Шерегеш. Обстановку в авиагавани сняли на видео.