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05:03, 26 декабря 2023Бывший СССР

Сдавшийся в плен боец ВСУ заявил о нулевых шансах выжить для украинцев

Пленный боец ВСУ заявил об отсутствии шансов выжить на запорожском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в плен российским военным группировки войск «Юг», рассказал, что у украинских бойцов нулевые шансы выжить на запорожском направлении. Его слова приводят РИА Новости.

«Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня — другие», — заявил военнопленный.

По словам младшего сержанта ВСУ, украинская сторона теряла людей как во время боевых действий, так и в следствие дезертирства. Потери в рядах армии Украины он назвал «сильно большими, невосполнимыми», при этом командование не делает ничего, чтобы их избежать.

«Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции», — объяснил пленный боец.

Ранее солдат ВСУ Василий Нагорный рассказал о слухах об ужасах российского плена, распространяемых украинским командованием. Он был уверен, что бойцов избивают, ломают им конечности, но, сам оказавшись в плену, сильно удивился.

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      Александра Синицына
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