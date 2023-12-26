Силуанов рассказал о пополнении главной российской «кубышки»

Глава Минфина Силуанов: ФНБ в 2024 году пополнится на 500 миллиардов рублей

Фонд национального благосостояния (ФНБ) получит в 2024 году 500 миллиардов рублей, приводит ТАСС слова главы российского Минфина Антона Силуанова. О пополнении главной российской «кубышки» министр рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«На полтриллиона рублей мы увеличим в следующем году Фонд национального благосостояния. По прогнозу, 2025-2026 годы будут пополняться примерно на 1,8 триллиона рублей», — сказал Силуанов, уточнив, что в следующем году планируется и пополнять ФНБ, и использовать его ресурсы.

На конец года Минфин планирует объем ФНБ в размере 12 триллионов рублей, из которых ликвидная часть, не связанная с проектами, составит около 4,7 триллиона.

Ранее стало известно о выросших во втором полугодии 2023 года в 2,5 раза тратах из ФНБ на инфраструктурные проекты. Среди них названы развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), трассы Казань — Екатеринбург и обхода Твери, льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта и обновление подвижного состава для метрополитена Санкт-Петербурга.