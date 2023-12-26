Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:12, 27 декабря 2023Мир

Стало известно о кампании Си Цзиньпина по очистке вооруженных сил от коррупции

Newsweek: кампания Си по очистке НОАК от коррупции затронула десятки офицеров

Фото: Li Gang / Xinhua / Globallookpress.com

Десятки чиновников попали под подозрение в рамках кампании председателя КНР Си Цзиньпина по очистке вооруженных сил страны от коррупции. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на консалтинговую фирму Cercius Group.

По данным организации, продолжающиеся перестановки будут иметь серьезные последствия для командования, а также для боевой способности нормально функционировать критически важной инфраструктуры Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«На данный момент нам удалось выследить около 70 человек, которые пропали в рамках более широкого расследования в Ракетных силах НОАК», — заявили в Cercius Group.

Согласно данным фирмы, одни только сомнения Си Цзиньпина могут стать достаточной причиной для отстранения офицера, независимо от его фактической вины.

Ранее в Китае сменился командующий Военно-морскими силами (ВМС) страны. Председатель КНР Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующего ВМС Ху Чжунмину. Перед назначением на новую должность Ху в течение двух лет был начальником штаба китайского флота.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Задача точно будет выполнена» Глава «Газпрома» заявил о выделении рекордных 270 миллиардов рублей на газификацию России

      В России резко вырос спрос на сотрудников в одной сфере

      Виктория Боня пожаловалась на свою внешность после пластики

      Российских фигуристов пристыдили за участие в шоу накануне соревнований

      Российский город остался без общественного транспорта из-за протеста

      Женщина попыталась устроить теракт в российском регионе и пойдет под суд

      Стало известно о бойкоте Киркорова на телевидении

      Крупнейшая российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

      Решившего проверить нож для самообороны на прохожем россиянина отправят лечиться

      В российском городе повар избил коллегу за готовку под музыку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости