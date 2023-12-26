Стало известно о кампании Си Цзиньпина по очистке вооруженных сил от коррупции

Newsweek: кампания Си по очистке НОАК от коррупции затронула десятки офицеров

Десятки чиновников попали под подозрение в рамках кампании председателя КНР Си Цзиньпина по очистке вооруженных сил страны от коррупции. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на консалтинговую фирму Cercius Group.

По данным организации, продолжающиеся перестановки будут иметь серьезные последствия для командования, а также для боевой способности нормально функционировать критически важной инфраструктуры Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«На данный момент нам удалось выследить около 70 человек, которые пропали в рамках более широкого расследования в Ракетных силах НОАК», — заявили в Cercius Group.

Согласно данным фирмы, одни только сомнения Си Цзиньпина могут стать достаточной причиной для отстранения офицера, независимо от его фактической вины.

Ранее в Китае сменился командующий Военно-морскими силами (ВМС) страны. Председатель КНР Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующего ВМС Ху Чжунмину. Перед назначением на новую должность Ху в течение двух лет был начальником штаба китайского флота.