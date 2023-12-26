Китай сменил командующего Военно-морскими силами

Xinhua: адмирал Ху Чжунмину стал новым командующим ВМС Китая

В Китае сменился командующий Военно-морскими силами (ВМС) страны. Председатель КНР Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующего ВМС Ху Чжунмину, сообщает Xinhua.

Как сообщает издание, новый командующий ВМС, сменивший на своем посту Дун Цзюня, служил с 1979 года и был командиром подводной лодки. Перед назначением на новую должность Ху в течение двух лет являлся начальником штаба китайского флота, а также служил заместителем командующего Северного театра военных действий.

Уточняется, что в Военно-морские силы КНР входят Южный, Восточный и Северный флоты. Планируется, что Южный флот продолжит увеличивать свое присутствие в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные притязания, а в задачу Флота Восточного моря будет входить патрулирование в акватории Тайваня и Японии. Флот Северного моря, в свою очередь, регулярно принимает участие в совместных учениях с Россией.

Ранее стало известно, что Китай значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь в Южно-Китайском море. Отмечается, что база является пунктом размещения подводного флота.

