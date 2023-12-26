В Забайкальском крае трое мигрантов получили сроки за изнасилование россиянки

В Забайкальском крае трое мигрантов получили сроки за изнасилование 21-летней россиянки. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 января один 28-летний и двое 26-летних граждан Узбекистана силой завели потерпевшую в квартиру и там, пользуясь беспомощным состоянием жертвы, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Сразу после изнасилования девушка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Уже через несколько часов двоих насильников задержали, третьего поймали через несколько дней. Приговором суда всех троих приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

5 декабря сообщалось, что в Нижегородской области мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу.