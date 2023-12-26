Трое россиян под видом полицейских похитили мужчину ради вымогательства

В Удмуртии троих россиян задержали по делу о похищении человека и вымогательстве

В Удмуртской Республике троих россиян задержали по делу о похищении человека и вымогательстве. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 декабря три жителя Сарапула в возрасте 36, 37 и 46 лет прибыли к дому 23-летнего жителя Ижевска. Дождавшись, когда он выйдет, злоумышленники имитировали задержание и поместили похищенного в автомобиль и скрылись. Удерживая мужчину в салоне несколько часов, они постоянно били его, вымогая 15 миллионов рублей.

В ночь на 26 декабря благодаря оперативно-следственным мероприятиям злоумышленников задержали, а потерпевшего освободили. Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.