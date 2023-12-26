Украина нанесла удар по российскому региону

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ нанесли удар по селу Курковичи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области — обстрелу подверглось село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы Брянской области, при обстреле никто не пострадал, однако в результате удара было нарушено энергоснабжение и повреждены несколько зданий.

«Частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов», — доложил глава региона.

Богомаз отметил, что оперативные службы уже работают на месте обстрела.

Также 26 декабря об атаке ВСУ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов — удару подверглась Феодосия. По его словам, территория городского порта была оцеплена. Позднее Минобороны подтвердило факт удара ВСУ по городу и сообщило о полученных большим десантным кораблем повреждениях.