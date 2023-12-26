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09:43, 26 декабря 2023Россия

Минобороны заявило о повреждении корабля «Новочеркасск» при атаке на Крым

МО: корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии при атаке ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

Характер повреждений там не уточнили. По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались ударить по полуострову при помощи авиационных управляемых ракет. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Жовтень Николаевской области уничтожили два украинских Су-24, которые осуществляли пуски ракет.

Утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака». Впоследствии территорию порта оцепили, вспыхнувший в результате атаки пожар локализовали.

В результате удара ВСУ пострадали два человека, еще одного врачам спасти не удалось. Повреждения получили шесть зданий — в них в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные разместились у родственников.

На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрывали на час, а график движения поездов, которые курсируют между Джанкоем и Феодосией, изменили.

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      Анастасия Шейкина
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