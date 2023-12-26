График движения поездов в Крыму изменили после атаки в районе Феодосии

График движения поездов в Крыму изменили после атаки в районе Феодосии

График движения поездов, которые курсируют между Джанкоем и Феодосией, изменили после атаки в районе порта Крыма. Об этом сообщили в Telegram-канале ФГУП «Крымская железная дорога».

Поезда будут оправляться со станции «Айвазовская», заявили там. «Пожалуйста, учитывайте данные изменения при планировании ваших путешествий», — говорится в сообщении.

Утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака». Впоследствии территорию порта оцепили, вспыхнувший в результате атаки пожар локализовали. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрыли на час. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.