Глава Крыма заявил о вражеской атаке в районе Феодосии, жители слышали взрывы. Что произошло на полуострове?

Глава Крыма Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии, порт оцепили

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии была произведена вражеская атака. Местные жители сообщали о взрывах в небе над городом.

По их словам, было слышно несколько взрывов в районе порта, после этого в небе появились следы дыма.

Территорию порта Феодосии оцепили

Как заявил Аксенов, территория порта Феодосии оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован, подчеркнул глава Крыма. На месте работают профильные службы.

Аксенов отметил, что «держит ситуацию на личном контроле». Также он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывали

В ночь на вторник, 26 декабря, движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Сообщение об этом появилось в 2:31 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по мосту вновь открыли после часового перерыва, в 3:42 по московскому времени. Причин приостановки движения не называли.

Ранее, 9 декабря, в центре Симферополя произошел взрыв. По информации издания Baza, он произошел на высоте первого этажа, где находится вход в офис местного нотариуса. В результате была повреждена водосточная труба.