Крымский мост открыли для автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Движение вновь открыли после часового перерыва, в 3:42 по московскому времени. О временном перекрытии моста сообщалось в 2:31.

Ранее Крымский мост перекрывали 25 декабря. Тогда также не сообщили о причинах такого решения.

Президент России Владимир Путин ранее рассказывал россиянам, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и Иосифе Сталине. Однако, по словам президента, реализовать эту идею предшествовавших глав государства удалось только сейчас, причем с блеском.

