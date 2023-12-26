Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:22, 26 декабря 2023Россия

Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

Глава Крыма Аксенов: произведена вражеская атака в районе Феодосии
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии была произведена вражеская атака. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Уточняется, что территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован, подчеркнул чиновник. На месте работают профильные службы.

Аксенов отметил, что «держит ситуацию на личном контроле». Также он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нарушили этические нормы» Сотрудники российского телеканала устроили костюмированную вечеринку и лишились работы

      На Украине допустили отступление ВСУ

      Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

      На Android обнаружился ворующий пароли «Хамелеон»

      В Верховной Раде назвали Зеленского тоталитарным лидером

      Крымский мост открыли для автомобилей

      Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

      Затишью ВСУ на основных направлениях СВО нашли объяснение

      Названы секс-позы для создания новогоднего настроения в спальне

      Стало известно о взрывах над Феодосией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости