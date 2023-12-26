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19:59, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Казахстане понадеялись на перемены

65 процентов казахстанцев надеются на значительные перемены в стране

Фото: Администрация президента Казахстана

На значительные перемены в стране надеются 65 процентов казахстанцев. Соответствующие результаты опроса публикует Demoscope.

О желании значительных перемен в стране заявили 65,7 процента респондентов. При этом 69,4 процента опрошенных выразили доверие действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Согласно опросу, Токаев пользуется большим доверием среди молодежи: его поддерживают 79 процентов респондентов от 18 до 29 лет. При этом депутатам и судам доверяют меньше половины опрошенных.

В качестве главных проблем в Казахстане респонденты назвали рост цен на товары первой необходимости (52,2 процента) и низкие доходы (50,6 процента).

Ранее Токаев назвал санкции причиной, мешающей нуждающимся странам получить поставки продовольствия из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он добавил, что потенциал стран ЕАЭС способен прокормить около 600 миллионов человек.

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      Юрий Леонов
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