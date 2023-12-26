В Кремле высказались о числе претендентов на выдвижение в президенты России

Пресс-секретарь Песков: число кандидатов на выдвижение в президенты не удивляет

Большое число кандидатов на выдвижение в президенты является естественным и не вызывает удивления, так как россияне пользуются своим конституционным правом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом Песков отметил, что амбиции некоторых кандидатов являются нереализуемыми.

«Естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет», — заявил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что уже 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

Центризбирком России утвердил проведение президентских выборов с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.