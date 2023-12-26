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11:33, 26 декабря 2023Россия

В ОНК подтвердили перевод Навального в колонию за полярным кругом

В ОНК подтвердили перевод Навального в ИК-3 в поселке Харп ЯНАО

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) перевели в колонию ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ранее появившуюся информацию о месте нахождения Навального подтвердил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данила Гонтарь.

По его словам, члены комиссия ОНК планирует посетить учреждение в конце января. Поселок Харп находится в 60 километрах к северу от полярного круга. Расположенная на его территории ИК-3 также известна как колония «Полярный волк».

По данным регионального управления ФСИН России, ИК-3 относится к колониям особого режима, лимит ее наполнения составляет 1020 человек. По словам помощника уполномоченного по правам человека в ЯНАО Людмилы Дегтяевой, условия содержания в учреждении соответствуют установленным требованиям и нормам. «Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно», — добавила она.

До декабря Навальный отбывал наказание во владимирской ИК-6. В августе этого года его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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      Алан Босиков
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