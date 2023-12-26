За сдающими ЕГЭ выпускниками начали следить по-новому

Глава Рособрнадзора Музаев: в 2023 году нейросеть выявила 457 нарушений на ЕГЭ

В 2023 году искусственный интеллект (ИИ) выявил на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) сотни нарушений. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью СМИ2.

По его словам, федеральная служба активно внедряет нейросеть для контроля за проведением ЕГЭ, чтобы не допускать нарушений. Музаев рассказал, что в 2020 году ИИ впервые внедрили в 18 регионах, и с тех пор он активно обучается, совершенствуясь. «Почерки определяет, нарушителей в аудитории выявляет, видит, когда телефон или шпаргалка используются. В 2020 году нейросеть выявила 21 нарушение, в 2021 — 137, в 2022 — 186, в 2023 уже 457 нарушений», — заявил глава Рособрнадзора, подчеркнув, что в уходящем году ИИ применялся для контроля за экзаменами уже в 84 субъектах.

Музаев заверил, что бояться этой нейросети не стоит. Он объяснил, что ИИ наблюдает за классом с помощью камеры, выявляя и отмечая отклоняющееся от нормы поведение школьников, после чего результаты анализирует уже человек. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что в 2020 году нейросеть часто ошибалась, но на данный момент качество ее работы выросло.

Руководитель федеральной службы также предостерег экзаменуемых от использования гаджетов, отметив, что проще и лучше выучить предмет. «За всеми ухищрениями тех, кто пытается обмануть систему, никогда не стоит высокий результат. Это аннулирование и удаление», — сказал он, посоветовав взрослым не подталкивать детей к использованию шпаргалок, наушников и других устройств в попытке сжульничать на ЕГЭ.

Музаев напомнил, что если выпускник попался на списывании, то сможет прийти на ЕГЭ только через год. Он отметил, что это гуманная мера и привел для сравнения Китай, где нарушители пожизненно лишаются права пересдачи экзаменов. А во Франции, по словам главы Рособрнадзора, право пересдачи дается только через четыре года.

Ранее Музаев заявил, что речи о том, чтобы разрешить выпускникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике, по аналогии с Основным государственным экзаменом (ОГЭ), не идет. Он подчеркнул, что разработкой и утверждением заданий госэкзамена, а также справочных материалов, допускаемых к использованию, занимаются специалисты, которые анализируют динамику развития той или иной дисциплины и пытаются улучшить качество образования.