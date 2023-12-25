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07:30, 25 декабря 2023Россия

Рособрнадзор высказался об использовании калькуляторов на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: на ЕГЭ по математике не разрешат калькуляторы

Фото: Mediamodifier / Unsplash

Речи о том, чтобы разрешить выпускникам пользоваться калькулятором на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике не идет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

«У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам», — сказал Музаев.

Он заверил, что разработкой и утверждением заданий ЕГЭ, а также справочных материалов, допускаемых к использованию на экзаменах, занимаются специалисты. Они изучают опыт страны, анализируют динамику развития той или иной дисциплины и пытаются улучшить качество образования.

В 2024 году калькулятором можно будет пользоваться на Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике — соответствующую демоверсию экзамена опубликовали на сайте ФИПИ в ноябре 2023 года. Ученик может использовать на экзамене калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций, линейку без содержания справочной информации и компонентами, которые будут выданы с контрольными измерительными материалами.

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      Анастасия Шейкина
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