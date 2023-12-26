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08:25, 26 декабря 2023Россия

В России кадет пробил однокласснику селезенку за разлитый лимонад

В Ишимбае кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В городе Ишимбай кадет пробил однокласснику селезенку, потому что тот разлил лимонад. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, мальчик, который ударил сверстника, учится в девятом классе в Башкирском кадетском корпусе. Ему не понравилось, что его сосед по комнате пролил лимонад на стол. Из-за этого кадет избил сверстника до разрыва селезенки, у пострадавшего также диагностировали тупую травму живота.

Мальчика прооперировали. Делом занялся Следственный комитет (СК), нападавшему на сверстника кадету может грозить уголовное наказание.

В сентябре в Псковской области школьник в кабинете литературы одним ударом порвал селезенку сверстнику. Дети поссорились из-за личных вещей.

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      Анастасия Шейкина
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