69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:30, 26 декабря 202369-я параллель

В России переименовали музей ЯГОМИК

Якутский музей с аббревиатурой ЯГОМИК сменил название в соцсетях

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры с аббревиатурой ЯГОМИК сменил название в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «КП — Якутия».

Как отметило издание, культурное учреждение изменило название своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на Якутский музей имени Ярославского.

В то же время основатель Якутской городской общественной молодежной организации (ЯГОМО) «Подросток» Александр Подголов заявил, что его объединение менять название не будет.

«Я, если честно, от вас услышал про шутки насчет аббревиатуры. Менять не вижу смысла», — сообщил Подголов изданию.

Ранее стало известно, что Адлерский районный суд удовлетворил иск о внесении в государственный каталог исторического названия сочинской реки Хорота, которую ранее именовали Херота.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный признал потерю Украиной Марьинки

      Англичанин положил осьминога соседке в почтовый ящик и получил срок

      Глава СПЧ назвал запреты в сфере абортов «хаотичными случайными мерами»

      Залужный заявил об изменении стратегии ВСУ

      Покинувшая Россию звезда «Чик» рассказала о тяжелых отношениях с матерью

      У россиян появится возможность выгодно улететь в Узбекистан

      В Германии не увидели причин увеличить помощь Украине

      ФСБ совместно с таможней пресекла контрабанду более 200 госнаград СССР

      В СПЧ объяснили призыв Залужного не скорбеть из-за потери населенных пунктов

      Иностранный тренер клуба РПЛ назвал исключительное для Европы российское явление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости