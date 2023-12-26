В России переименовали музей ЯГОМИК

Якутский музей с аббревиатурой ЯГОМИК сменил название в соцсетях

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры с аббревиатурой ЯГОМИК сменил название в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «КП — Якутия».

Как отметило издание, культурное учреждение изменило название своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на Якутский музей имени Ярославского.

В то же время основатель Якутской городской общественной молодежной организации (ЯГОМО) «Подросток» Александр Подголов заявил, что его объединение менять название не будет.

«Я, если честно, от вас услышал про шутки насчет аббревиатуры. Менять не вижу смысла», — сообщил Подголов изданию.

Ранее стало известно, что Адлерский районный суд удовлетворил иск о внесении в государственный каталог исторического названия сочинской реки Хорота, которую ранее именовали Херота.