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15:35, 26 декабря 2023Среда обитания

В России подорожала мебель

Рост цен на кухонные шкафы составил 16 процентов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России выросли цены на мебель, со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности сообщает «Российская газета».

По информации специалистов, мебель на внутреннем рынке за период с декабря 2022 года по октябрь 2023-го подорожала на 6,3 процента. Они отметили, что стоимость данного типа товаров начала расти в июле этого года, а к концу года стала увеличиваться быстрее. Наибольшее повышение цен коснулось кухонных шкафов — они подорожали на 16 процентов. Помимо этого, значительное прибавление в стоимости наблюдалось у наборов кухонной мебели — на 12 процентов. Среди всех категорий цены снизились лишь на детские деревянные кровати и деревянную офисную мебель — на шесть и на два процента соответственно.

Ранее в декабре руководитель студии дизайна Анастасия Ковальчук предложила россиянам сэкономить на ремонте за счет покупки многофункциональной мебели, например, дивана-кровати.

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      Полина Кислицына
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