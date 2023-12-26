В России введут обязательный минимум отечественной электроники в магазинах

«Ъ»: магазины обяжут иметь обязательный минимум российской электроники на полках

Правительство захотело ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.

Издание отмечает, что крупные маркетплейсы уже начинают заключать соглашения с отечественными производителями электроники о размещении их товаров на площадках.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что российские производители даже после введения санкций предпочитают закупать оборудование и комплектующие за рубежом.

В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев пообещал выдавать гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения не разработчикам, а заказчикам. По его словам, властям сложно понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка окажется неудачной.