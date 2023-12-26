Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
03:51, 26 декабря 2023Экономика

В России введут обязательный минимум отечественной электроники в магазинах

«Ъ»: магазины обяжут иметь обязательный минимум российской электроники на полках

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Правительство захотело ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.

Издание отмечает, что крупные маркетплейсы уже начинают заключать соглашения с отечественными производителями электроники о размещении их товаров на площадках.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что российские производители даже после введения санкций предпочитают закупать оборудование и комплектующие за рубежом.

В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев пообещал выдавать гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения не разработчикам, а заказчикам. По его словам, властям сложно понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка окажется неудачной.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Раду внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Как он ограничивает права украинцев?

      Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

      Россиянам рассказали об изменениях по налоговым вычетам в 2024 году

      Затишью ВСУ на основных направлениях СВО нашли объяснение

      Известная модель показала оголенное тело

      Названы секс-позы для создания новогоднего настроения в спальне

      Стало известно о взрывах над Феодосией

      На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ

      Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

      На Украине поразились новой российской технологией на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости