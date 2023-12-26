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12:33, 26 декабря 2023Среда обитания

В российском городе на площади установили елку без половины веток

Жителей Дзержинского возмутила елка без половины веток на площади

Фото: Гришкин Денис / АГН «Москва» 

В подмосковном Дзержинском на площади установили елку без половины веток. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Дерево, которое сравнили с веником, появилось на площади Дмитрия Донского несколько дней назад. Несмотря на наличие украшений, горожане возмутились внешним видом елки и стали жаловаться на него в администрацию города и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Однако их просьбы убрать елку в социальных сетях оставили без внимания — вместо этого недовольных стали блокировать.

По мнению жителей Дзержинского, елка в их городе является преступлением против Нового года. Граждане заверяют, что им хочется плакать, глядя на «уродское» дерево. «Ну как здесь скажешь ребенку: "Елочка нарядная на праздник к нам пришла…". Деток нельзя обманывать», — заявила одна из жительниц города.

Ранее в декабре в городе Шахты Ростовской области установили загадочную елку-арестантку.

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      Полина Кислицына
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