В жилом доме в Москве мусоропровод забился до седьмого этажа

Жители дома в Москве пожаловались на забитый до седьмого этажа мусоропровод

Жители дома в Нагорном районе Москвы пожаловались на мусоропровод, забитый до седьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На мусор и появившихся из-за него крыс пожаловались жители дома № 14 на Ялтинской улице. По их словам, «Жилищник» на произошедшее не реагирует. В сети появились кадры, на которых на лестничной клетке крышка мусороприемника лежит на поставленных одну на другую картонных коробках, а в самом мусоропроводе видны пакеты.

Также жители жалуются на незакрывающуюся дверь подъезда, из-за которой там ночуют посторонние, а также на скользкую плитку у дома. На капитальный ремонт при этом тратят 1,5 миллиона рублей в год с каждого подъезда.

Ранее жители дома в Комсомольске-на-Амуре пожаловались на сугробы в подъезде. При морозе в минус 25 градусов в помещении также образовались сосульки, а двери покрылись толстой ледяной коркой.