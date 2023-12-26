Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 26 декабря 2023Силовые структуры

Военных ВСУ приговорили к пожизненным срокам за расстрел 12 жителей Мариуполя

В ДНР осудили пожизненно четверых военных ВСУ, застреливших 12 мирных жителей

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению четверых украинских военнослужащих, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Евгения Якубенко, Дмитрия Латышева, Владимира Кучеренко и Сергея Балицкого признали виновными в убийствах двух и более лиц, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Полученные сроки украинские военные будут отбывать в колонии особого режима.

По данным суда, с 6 по 15 марта 2022 года военнослужащие батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приказу командиров расстреляли 14 жителей Мариуполя из автоматов. В результате их действий 12 человек погибли, еще двоим удалось спастись.

Ранее в ДНР осудили украинского военного, обстрелявшего жилые дома в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

      В Рособрнадзоре рассказали о следящей за выпускниками на ЕГЭ нейросети

      В Верховной Раде объяснили потребность в мобилизации еще полумиллиона человек

      Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

      Экс-глава разведки Сербии поблагодарил Россию

      Врач предупредила об опасности дыхания ртом

      Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты

      Шойгу высказался об уровне поддержки СВО жителями России

      Круизный лайнер с россиянами застрял в порту при отплытии в Турцию

      МИД России напомнил о зверствах Великобритании против ирландцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости