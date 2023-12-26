Военных ВСУ приговорили к пожизненным срокам за расстрел 12 жителей Мариуполя

В ДНР осудили пожизненно четверых военных ВСУ, застреливших 12 мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению четверых украинских военнослужащих, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Евгения Якубенко, Дмитрия Латышева, Владимира Кучеренко и Сергея Балицкого признали виновными в убийствах двух и более лиц, совершенных организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Полученные сроки украинские военные будут отбывать в колонии особого режима.

По данным суда, с 6 по 15 марта 2022 года военнослужащие батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приказу командиров расстреляли 14 жителей Мариуполя из автоматов. В результате их действий 12 человек погибли, еще двоим удалось спастись.

Ранее в ДНР осудили украинского военного, обстрелявшего жилые дома в регионе.