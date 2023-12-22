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09:55, 22 декабря 2023Силовые структуры

Украинский военный обстрелял в ДНР жилые дома и получил 28 лет колонии

В ДНР осудили на 28 лет украинского военного, обстрелявшего жилые дома

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Донецкой народной Республике (ДНР) суд приговорил к 28 годам лишения свободы военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего солдата Евгения Попцова, обстрелявшего жилые дома из самоходных артиллерийских установок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а,е,ж,л», части 2 статьи 105 («Покушение на двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 24 февраля по 10 марта по приказу командира Попцов с другими бойцами обстреливали из самоходных артиллерийских установок жилые дома в населенных пунктах Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым ДНР. 17-летний подросток был ранен и не выжил, а местная жительница получила контузию. Кроме того, 42 дома были повреждены и уничтожены.

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      Екатерина Кашурникова
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