Возле посольства Израиля в Индии произошел взрыв

Reuters: возле здания израильского посольства в Индии произошел взрыв

Возле здания израильского посольства в индийском Нью-Дели произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Как указывает агентство, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. На данный момент израильские и индийские правоохранители проводят расследование.

21 октября у посольства Израиля в столице Республики Кипр Никосии произошел взрыв самодельной бомбы. Прибывшие на место полицейские и саперы обнаружили в 30 метрах от посольского здания металлический предмет с небольшим количеством пиротехнического материала.