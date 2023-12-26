Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 26 декабря 2023Мир

Возле посольства Израиля в Индии произошел взрыв

Reuters: возле здания израильского посольства в Индии произошел взрыв

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Возле здания израильского посольства в индийском Нью-Дели произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Как указывает агентство, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. На данный момент израильские и индийские правоохранители проводят расследование.

21 октября у посольства Израиля в столице Республики Кипр Никосии произошел взрыв самодельной бомбы. Прибывшие на место полицейские и саперы обнаружили в 30 метрах от посольского здания металлический предмет с небольшим количеством пиротехнического материала.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в мокром платье

      Мужчина устроил для девушки романтический сюрприз с помощью бездомных

      В Сербии заявили о риске для Украины лишиться части территорий

      Задержанный в Европе из-за сообщений о торговле людьми самолет улетел в Индию

      Стали известны подробности иска к Ивлеевой

      Израиль предрек продолжение войны с ХАМАС в течение многих месяцев

      Россиянин Бетербиев оценил вероятность проведения боя с Усиком

      Попова назвала плохо выявляемую в России инфекцию

      Путин пообещал расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости