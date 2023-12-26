Врачи дали совет для безопасного празднования Нового года

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, посоветовали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале в новогоднюю ночь запивать алкоголь водой. Выпуск, где специалисты дали совет для безопасного празднования, доступен на сайте телеканала.

Малышева напомнила, что из-за жирной еды и алкоголя может развиться панкреатит — состояние, при котором ферменты поджелудочной железы выходят за ее пределы и растворяют сам орган и находящиеся рядом сосуды. По словам врача, панкреатит опасен для жизни.

Чтобы избежать этого, Гандельман посоветовал запивать алкоголь большим количеством воды или разбавлять его. Кроме того, он дал рекомендацию по питанию. «Есть нужно умеренно. Вы же не пришли нажираться и напиваться за новогодний стол. Вы пришли встречать Новый год с надеждами, что он будет хорошим, счастливым. Поэтому вы должны его встретить в полном здоровье», — заключил кардиолог.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин дал россиянам советы на новогодние праздники. Он заявил, что необходимо составить расписание на каникулы, чтобы не переедать, а также не нарушать режим сна.