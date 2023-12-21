Врач дал россиянам четыре совета на новогодние праздники

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал четыре рекомендации на новогодние праздники. Выпуск, где специалист раскрыл эти советы, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал россиянам не садиться голодными за новогодний стол, чтобы не переедать. Он порекомендовал готовить по одному салату в каждый из выходных дней, чтобы уменьшить нагрузку на поджелудочную железу. «Какой салат самый популярный, тот и делаем. А другой салат делаем на следующий день», — сказал он.

Специалист призвал россиян составить план на дни отдыха. По мнению Агапкина, если досуг будет разнообразным, то шансы переесть уменьшатся.

В заключение врач призвал не нарушать режим сна в праздничные дни. «Наша поджелудочная железа не равнодушна к тому, как мы спим. Дефицит сна плохо на ней отражается», — подчеркнул он. В частности, Агапкин посоветовал выспаться перед новогодней ночью.

Ранее Агапкин и его коллега, врач-терапевт Алексей Хухрев рассказали, как встретить Новый год бодрым. Они посоветовали проснуться утром 31 декабря не торопясь и распределить обязанности по подготовке праздника между членами семьи.

