Жителей ближайших к атакованному порту в Феодосии домов эвакуировали

Свыше 350 жителей ближайших к атакованному порту в Феодосии домов эвакуировали

Свыше 350 жителей домов, ближайших к атакованному порту в Феодосии, были эвакуированы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает издание, людей доставили в два пункта временного размещения, организованных в местных школах.

В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах оказались разбиты витрины. Кроме того, атака затронула местный вокзал — властям Феодосии пришлось изменить расписание поездов и электричек.

26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Феодосии была произведена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте инцидента начали работу профильные службы.

Глава республики призвал жителей Феодосии сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.