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07:45, 26 декабря 2023Россия

Территорию порта Феодосии оцепили после вражеской атаки

Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии в Крыму, силовики оцепили порт

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В районе Феодосии была произведена атака ВСУ, территория порта оцеплена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте инцидента работают профильные службы. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

12 декабря МВД сообщило о задержании жителя Симферополя, который взорвал машину чиновника в Крыму. Он, по данным силовиков, изготовил самодельное взрывное устройство и установил на машину. Ночью обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. В результате взрыва пострадали трое человек, находившиеся в машине.

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      Марина Совина
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