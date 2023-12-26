Территорию порта Феодосии оцепили после вражеской атаки
В районе Феодосии была произведена атака ВСУ, территория порта оцеплена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте инцидента работают профильные службы. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.
12 декабря МВД сообщило о задержании жителя Симферополя, который взорвал машину чиновника в Крыму. Он, по данным силовиков, изготовил самодельное взрывное устройство и установил на машину. Ночью обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. В результате взрыва пострадали трое человек, находившиеся в машине.