В Крыму взорвали машину сотрудника запорожской администрации

В Симферополе мужчина взорвал машину сотрудника запорожской администрации

В Крыму полицейские и сотрудники ФСБ задержали обвиняемого в подрыве автомобиля сотрудника администрации Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанный является жителем Симферополя. Он, по данным силовиков, изготовил самодельное взрывное устройство и установил на машину чиновника. Ночью обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. В результате взрыва пострадали трое человек, находившихся в машине. Они с ожогами госпитализированы.

Симферопольцу предъявлены обвинения в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении.

В ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.