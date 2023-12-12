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11:21, 12 декабря 2023Силовые структуры

В Крыму взорвали машину сотрудника запорожской администрации

В Симферополе мужчина взорвал машину сотрудника запорожской администрации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму полицейские и сотрудники ФСБ задержали обвиняемого в подрыве автомобиля сотрудника администрации Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанный является жителем Симферополя. Он, по данным силовиков, изготовил самодельное взрывное устройство и установил на машину чиновника. Ночью обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. В результате взрыва пострадали трое человек, находившихся в машине. Они с ожогами госпитализированы.

Симферопольцу предъявлены обвинения в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении.

В ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.

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      Любовь Ширижик
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