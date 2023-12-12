Подрыв машины сотрудника запорожской администрации попал на видео

МВД показало видео с подрывом в Крыму машины сотрудника администрации Запорожья

Подрыв автомобиля сотрудника администрации Запорожской области в Симферополе попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. МВД предоставило «Ленте.ру» запись с ЧП.

На кадрах видна улица и взрыв.

12 декабря МВД сообщило о задержании жителя Симферополя, который взорвал машину чиновника в Крыму. Он, по данным силовиков, изготовил самодельное взрывное устройство и установил на машину. Ночью обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. В результате взрыва пострадали трое человек, находившиеся в машине. Они с ожогами госпитализированы.

Симферопольцу предъявлены обвинения в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении. В ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.