Силовые структуры
Подрыв машины сотрудника запорожской администрации попал на видео
МВД показало видео с подрывом в Крыму машины сотрудника администрации ЗапорожьяСюжетВзрывы в Крыму
Начало событий в новости В Крыму взорвали машину сотрудника запорожской администрации
Подрыв автомобиля сотрудника администрации Запорожской области в Симферополе попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. МВД предоставило «Ленте.ру» запись с ЧП.
На кадрах видна улица и взрыв.
12 декабря МВД сообщило о задержании жителя Симферополя, который взорвал машину чиновника в Крыму. Он, по данным силовиков, изготовил самодельное взрывное устройство и установил на машину. Ночью обвиняемый дистанционно привел бомбу в действие. В результате взрыва пострадали трое человек, находившиеся в машине. Они с ожогами госпитализированы.
Симферопольцу предъявлены обвинения в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении. В ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.