11-летний россиянин приехал в Петербург и созвонился с Путиным

Президент Путин созвонился с 11-летним Никитой, мечтавшим посетить Эрмитаж

Президент России Владимир Путин созвонился с 11-летним Никитой, приехавшим в Санкт-Петербург и мечтавшим посетить Эрмитаж. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Как сообщила пресс-служба президента, Путин исполнил мечту ребенка, выбрав его открытку на «Елке желаний». Как рассказал сам ребенок, он мечтал увидеть Тронный зал музея.

«Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко и продолжай», — посоветовал глава государства юному посетителю музея.

21 декабря президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы пообщаться с 13-летней Ксенией Мазневой из Петербурга, чью мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» организована «Движением Первых» при поддержке Росмолодежи. За пять лет существования акции вокруг которой объединились тысячи неравнодушных россиян, было исполнено 107 тысяч новогодних желаний.

