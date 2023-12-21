Путин прервал заседание ради проверки исполнения желания школьницы

Президент Путин прервал заседание для общения с участницей «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы пообщаться с 13-летней Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства назвал звонок девочки не менее важным делом, чем работа совета. Он рассказал, что юная россиянка мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. «Все вы участвовали в акции "Елка желаний" и сопровождаете своих подопечных. (...) Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сообщил российский лидер.

На время своего ухода Путин предложил участникам совещания, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, «ручки помыть или выпить чашку кофе». Затем президент извинился перед собравшимися, поблагодарил их за понимание и объявил небольшой перерыв.

После телефонного разговора глава государства передал участникам заседания привет от школьницы и сообщил, что девочка решила стать журналистом и пообещала объективно освещать события.

В декабре 2022 году президент в пятый раз принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с праздничного дерева в Доме молодежи в «Манеже» три открытки, на которых дети написали о своих мечтах. Среди них была восьмилетняя жительница Курганской области, пожелавшая прокатиться в оленьей упряжке и увидеть северное сияние, семилетний Давид Шмелев из Ставропольского края, который хотел поехать в Москву в Военную академию Вооруженных сил РФ, и семилетняя девочка из Запорожской области, мечтавшая побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.