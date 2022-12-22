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19:39, 22 декабря 2022Россия

Владимир Путин исполнит новогодние желания трех участников акции «Елка желаний»

Президент Владимир Путин исполнит новогодние желания трех участников акции «Елка желаний»

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», организованной благотворительным фондом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале «Манеж», глава государства снял три открытки с желаниями участников акции.

Давид Шмелев из Ставропольского края получит в подарок от президента поездку в Москву в Военную академию Вооруженных сил Российской Федерации. Именно такое желание на Новый год загадал семилетний участник акции, старший брат которого служит офицером. По словам родителей, Давид из-за болезни долгое время был ограничен в общении с детьми, но сейчас врачи разрешили ему ходить в детский сад, и он заново учится жить обычной жизнью.

Второй участницей акции, желание которой снял с елки Владимир Путин, стала семилетняя девочка из Запорожской области. Она мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. «Но Дом Деда Мороза не в Крыму», — отметил Президент, на что волонтер акции подсказала, что это было двойное желание девочки. «Хорошо, так мы и сделаем», — ответил глава государства.
Агата Былкова из Курганской области благодаря Президенту в скором времени исполнит свою новогоднюю мечту: она увидит северное сияние и прокатится в оленьей упряжке. «Прокатим!», — ответил Владимир Путин, прочитав желание девочки.

«Замечательно! Я думаю, все мы сделаем. Постараемся сделать достаточно быстро», — добавил президент в конце.
Участие Владимира Путина во Всероссийской акции «Елка желаний» стало доброй традицией. Ежегодно он снимает с елки несколько желаний участников акции. В этом году Президент России участвовал в ней в юбилейный пятый раз.

В церемонии снятия новогодних открыток принимала участие и Валерия Столярова — подопечная проекта «Мечтай со мной». Ее мечту встретиться с певцом Димой Биланом проект исполнил в прошлом году на фестивале «Таврида.Арт». В «Манеже» Валя Столярова сопровождала президента.

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Татьяна Романова
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