Президент Владимир Путин исполнит новогодние желания трех участников акции «Елка желаний»

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», организованной благотворительным фондом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». С новогодней елки, установленной в Центральном выставочном зале «Манеж», глава государства снял три открытки с желаниями участников акции.

Давид Шмелев из Ставропольского края получит в подарок от президента поездку в Москву в Военную академию Вооруженных сил Российской Федерации. Именно такое желание на Новый год загадал семилетний участник акции, старший брат которого служит офицером. По словам родителей, Давид из-за болезни долгое время был ограничен в общении с детьми, но сейчас врачи разрешили ему ходить в детский сад, и он заново учится жить обычной жизнью.

Второй участницей акции, желание которой снял с елки Владимир Путин, стала семилетняя девочка из Запорожской области. Она мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. «Но Дом Деда Мороза не в Крыму», — отметил Президент, на что волонтер акции подсказала, что это было двойное желание девочки. «Хорошо, так мы и сделаем», — ответил глава государства.

Агата Былкова из Курганской области благодаря Президенту в скором времени исполнит свою новогоднюю мечту: она увидит северное сияние и прокатится в оленьей упряжке. «Прокатим!», — ответил Владимир Путин, прочитав желание девочки.

«Замечательно! Я думаю, все мы сделаем. Постараемся сделать достаточно быстро», — добавил президент в конце.

Участие Владимира Путина во Всероссийской акции «Елка желаний» стало доброй традицией. Ежегодно он снимает с елки несколько желаний участников акции. В этом году Президент России участвовал в ней в юбилейный пятый раз.

В церемонии снятия новогодних открыток принимала участие и Валерия Столярова — подопечная проекта «Мечтай со мной». Ее мечту встретиться с певцом Димой Биланом проект исполнил в прошлом году на фестивале «Таврида.Арт». В «Манеже» Валя Столярова сопровождала президента.

