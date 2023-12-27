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11:22, 27 декабря 2023Ценности

47-летняя актриса Риз Уизерспун попала в объектив папарацци в купальнике

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун попала в объектив папарацци в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

47-летнюю знаменитость заметили на пляже в Лос-Кабосе, Мексика. Звезда популярного телесериала «Утреннее шоу» была запечатлена в слитном купальнике белого цвета и соломенной широкополой шляпе.

При этом в качестве аксессуаров она выбрала два ожерелья и браслет. Кроме того, на размещенных снимках также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж.

Ранее дочь Риз Уизерспун, американская модель Ава Филлипп появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Тогда девушка посетила показ модного бренда Celine в костюме, который состоял из укороченного кардигана и мини-юбки. При этом на размещенных кадрах было видно, что манекенщица расстегнула верх наряда, показав тем самым нижнее белье черного цвета.

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      Мария Винар
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