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16:33, 27 декабря 2023Мир

Германию призвали сменить политический курс в отношении России

Премьер Саксонии призвал Германию сменить политический курс в отношении России
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер. Фото: John MacDougall / Reuters

Германии следует сменить политический курс в отношении России, призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Его слова приводит Spiegel.

«Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не представляла для нас угрозы, — это позиция, которая восходит к XIX веку. Она закладывает основу для дальнейших конфликтов», — сказал политик.

Он также выразил сожаление в связи с позицией немецкого правительства, которое не хочет мира и выступает за дальнейшие военные поставки. По его словам, США идут дальше: они поняли, что конфликт нельзя выиграть подобным образом.

Ранее он призвал Киев смириться с потерей части территорий в случае перемирия и прекращения боевых действий. Как и в других крупных конфликтах, настало время для окончательного решения, отметил политик.

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      Виктория Кондратьева
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