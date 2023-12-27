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10:53, 27 декабря 2023Мир

В Германии призвали Украину смириться с потерей части территорий

Премьер Саксонии Кречмер: Украине придется смириться с потерей части территорий

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украине придется смириться с потерей части территорий в случае перемирия и прекращения боевых действий. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, передает газета Spiegel.

«В случае прекращения огня Украине, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны для Украины», — сообщил премьер.

Кречмер также отметил, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца заключается не в желании перейти к переговорам, а нарастить поставки вооружений Киеву. По его мнению, «идея ослабить Россию — это позиция, зародившаяся в XIX веке», которая лишь закладывает основу для дальнейших конфликтов.

Ранее премьер Саксонии заявил, что Украина будет неспособна заморозить конфликт и вернуть территории при жизни этого поколения.

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      Максим Габриелян
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