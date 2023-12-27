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16:32, 27 декабря 2023Россия

Глава Татарстана высказался о сериале «Слово пацана» фразой «я там был»

Глава Татарстана Минниханов о сериале «Слове пацана»: я там был

Фото: Globallookpress.com

Глава Татарстана Рустам Минниханов высказался о сериале «Слово пацана» фразой «я там был». Слова политика приводит РИА Новости.

«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», — сказал глава республики.

На уточняющий вопрос агентства Минниханов отметил, что и не собирается смотреть сериал.

Премьерные серии картины вышли в онлайн-кинотеатрах 9 ноября. В сериале повествуется о молодежных преступных группировках в конце 1980-х годов. По версии «Кино Mail.ru», сериал был признан лучшим в 2024 году.

Ранее сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о продолжении сериала. По словам сценариста, историй героев сериала хватит еще на два сезона.

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