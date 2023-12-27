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12:08, 27 декабря 2023Россия

Информацию об отставке мэра одного российского города опровергли

Ngs.ru: в мэрии Новосибирска опровергли информацию об отставке Анатолия Локтя

Фото: Unsplash

В мэрии Новосибирска опровергли информацию об отставке главы города Анатолия Локтя. Об этом сообщил городской портал Ngs.ru. До этого сведения об уходе Локтя с поста распространил один из анонимных Telegram-каналов.

При этом корреспондент издания выяснил, что глава российского города отменил несколько новогодних мероприятий, в том числе эфир на радио, где планировал подвести итоги работы за 2023-й.

Как утверждал Telegram-канал «Сибиряк», Локоть написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, и 26 декабря отработал в должности последний день. Исполняющим обязанности якобы назначили вице-мэра Олега Клемешова.

«Это ложь и провокация, информация не соответствует действительности. Анатолий Евгеньевич находится на работе, в настоящее время поздравляет спасателей МАСС», — отметил пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.

В 2014 году Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Вторую победу на выборах Локоть одержал в 2019-м.

В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты представили и утвердили новый порядок назначения главы города.

Ранее сообщалось, что главу города Елизово в Камчатском крае 39-летнего Артема Гаглоишвили заподозрили в пьяной драке с туристами на базе отдыха в Паратунке.

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      Анна Щербакова
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