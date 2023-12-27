Информацию об отставке мэра одного российского города опровергли
В мэрии Новосибирска опровергли информацию об отставке главы города Анатолия Локтя. Об этом сообщил городской портал Ngs.ru. До этого сведения об уходе Локтя с поста распространил один из анонимных Telegram-каналов.
При этом корреспондент издания выяснил, что глава российского города отменил несколько новогодних мероприятий, в том числе эфир на радио, где планировал подвести итоги работы за 2023-й.
Как утверждал Telegram-канал «Сибиряк», Локоть написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, и 26 декабря отработал в должности последний день. Исполняющим обязанности якобы назначили вице-мэра Олега Клемешова.
«Это ложь и провокация, информация не соответствует действительности. Анатолий Евгеньевич находится на работе, в настоящее время поздравляет спасателей МАСС», — отметил пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.
В 2014 году Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Вторую победу на выборах Локоть одержал в 2019-м.
В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты представили и утвердили новый порядок назначения главы города.
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