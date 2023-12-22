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15:17, 22 декабря 2023Путешествия

Российского чиновника заподозрили в пьяной драке с туристами на Камчатке

Мэра Елизово Гаглоишвили заподозрили в пьяной драке с туристами на базе отдыха

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Мэра города Елизово в Камчатском крае 39-летнего Артема Гаглоишвили заподозрили в пьяной драке с туристами на базе отдыха Паратунке. Видео с конфликтом попало в сеть, его публикует Telegram-канал Mash Amur.

Инцидент произошел еще в июле, однако известно о нем стало только сейчас. Так, на кадрах видно, как неизвестный просит похожего на российского чиновника мужчину вести себя потише, поскольку он мешает спать гидам и другим отдыхающим.

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В ответ на эту просьбу дебошир набросился на сидевшего рядом человека с кулаками. Его оттащили двое мужчин и вывели на улицу.

Отмечается, что после драки никто не писал заявлений в полицию. Сам чиновник находится в отпуске, его телефон выключен. Администрация города ситуацию не комментирует.

Ранее в декабре эксперты сервиса бронирования от 2ГИС «Отелло» посчитали среднюю стоимость проживания на горнолыжных курортах России в новогодние праздники и определили топ самых доступных и самых дорогих. Так, по данным специалистов, самым дорогим отечественным горнолыжным курортом назван «Домбай» в Карачаево-Черкесии. За ночь там путешественникам придется заплатить в среднем 16,1 тысячи рублей.

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      Фариза Бацазова
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