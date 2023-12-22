Российского чиновника заподозрили в пьяной драке с туристами на Камчатке

Мэра Елизово Гаглоишвили заподозрили в пьяной драке с туристами на базе отдыха

Мэра города Елизово в Камчатском крае 39-летнего Артема Гаглоишвили заподозрили в пьяной драке с туристами на базе отдыха Паратунке. Видео с конфликтом попало в сеть, его публикует Telegram-канал Mash Amur.

Инцидент произошел еще в июле, однако известно о нем стало только сейчас. Так, на кадрах видно, как неизвестный просит похожего на российского чиновника мужчину вести себя потише, поскольку он мешает спать гидам и другим отдыхающим.

В ответ на эту просьбу дебошир набросился на сидевшего рядом человека с кулаками. Его оттащили двое мужчин и вывели на улицу.

Отмечается, что после драки никто не писал заявлений в полицию. Сам чиновник находится в отпуске, его телефон выключен. Администрация города ситуацию не комментирует.

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