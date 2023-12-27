Известный футболист сравнил цены в Москве и Монако

Футболист Головин: жизнь в Монако чуть дороже московской

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сравнил цены в Монако и Москве. О разнице в стоимости продуктов и аренды жилья известный спортсмен рассказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин заявил, что Монако по ценам «не так уж далеко» ушло от Москвы. Если речь идет об аренде квартиры, это может выйти «подороже, чем в Москве, раза в два». Стоимость аренды дома в Монако может оказаться и в три раза выше, чем в столице России.

«Если ты хочешь покушать, парковка и все эти моменты, то, может, чуть-чуть больше. Монако чуть дороже», — резюмировал футболист.

Ранее россиянам назвали альтернативы покупке жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По словам основателя агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяны Агеевой, рост продаж недвижимости фиксируется в Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. Эти направления являются отличными местами для инвестиций, подчеркнула специалист.